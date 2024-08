Bondscoach Sven Vanthourenhout zegt voor wie Thibau Nys moet thuisblijven van het WK

Thibau Nys reed een waanzinnig 2024 op de weg. Toch zal dat hem geen selectie voor het WK in Zürich opleveren.

Thibau Nys liet in een interview weten dat hij zeker zin heeft om het WK in Zürich te rijden, ook al past het eigenlijk niet in zijn voorbereiding op het crossseizoen.

Bovendien liet de zoon van Sven Nys ook weten dat hij het perfect zou begrijpen dat de bondscoach iemand anders zou kiezen dan hem. En dat zal ook zo gebeuren.

“De deur is niet volledig gesloten, maar een selectie voor het WK in Zürich gaat moeilijk worden voor Thibau. Ik heb het daar ook al met hem over gehad”, zegt Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws.

De reden is volgens de bondscoach heel erg duidelijk. “Om een rol te spelen op het WK in Zürich zou Thibau moeten proberen te overleven om dan een sprint te kunnen rijden, maar als Thibau overleeft op zo'n zwaar parcours van 273 kilometer met 4.500 hoogtemeters, ga ik er van uit dat Wout ook overleeft. Het zou mij verbazen dat Thibau op zo'n parcours al beter klimt dan Wout.”

Toch is de bondscoach onder de indruk van de prestaties, maar hij kan nu geen rol krijgen die hem ligt. “Je moet hem een pertinente plek geven in de selectie, nu zou hij een plek innemen die ik eigenlijk vrij moet houden voor renners die in dienst rijden van Remco, Wout en in mindere mate van Van Gils.”