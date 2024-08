Plots is Thibau Nys een veelwinnaar geworden: hij onthult zelf dé sleutel tot succes

Thibau Nys is aan een bijzonder goed seizoen bezig, met al negen zeges. Het verschil met vorig seizoen is dan ook bijzonder groot.

In mei 2023 pakte Thibau Nys zijn eerste profzege, met ritwinst in de Ronde van Noorwegen. Zo'n tien dagen later won Nys ook de GP Gippingen. Daarna viel Nys wat stil, ook al sprintte hij nog naar ereplaatsen in de Ronde van Wallonië.

Daarna won Nys ook drie crossen op korte tijd in het begin van het veldritseizoen, maar waren de batterijen ook snel leeg. Nys stond nog maar één op het podium en werd negende op het wereldkampioenschap in Tabor.

Nys meer consistent dit jaar

Dit jaar kan Nys zijn vorm toch langer aanhouden. In de Ronde van Romandië won Nys al een rit op 25 april, zijn laatste overwinning pakte Nys op 17 augustus. Daartussen won Nys nog zeven keer.

De vorm aanhouden lukt dus veel beter voor Nys. Wat is er dan veranderd? "Vorig jaar had ik mijn hoogtepunten, maar de stabiliteit ontbrak", zegt Nys bij Sporza. "Ik heb mezelf beter leren kennen en kan reageren op de signalen van mijn lichaam."

"Dat ontbrak misschien nog om alles af te stellen. Vorig jaar won ik twee wedstrijden, maar na het BK is het bergaf gegaan. Nu ben ik van begin tot einde op een heel hoog niveau bezig", besluit Nys nog.