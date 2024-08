Welke rol voor Mathieu van der Poel op EK? Koos Moerenhout maakt selectie bekend, ook van de vrouwen

Gezien het parcours van het EK in Limburg was het nog niet helemaal duidelijk of Mathieu van der Poel het EK wel zou betwisten. Team NL heeft ondertussen zijn selecties bekendgemaakt en de sterke man is er wel bij.

Mathieu van der Poel en Olav Kooij zijn aangewezen als kopmannen van Nederland voor het EK in ons land. De vraag is dan natuurlijk meteen welke rol MvdP zal gaan aanmeten? Wordt hij een vrijbuiter die de koers hard moet maken? Of gaat hij - net als hij in de Tour de France deed voor Jasper Philipsen - als lead-out proberen om zijn landgenoot Kooij aan een Europese titel te helpen? © photonews De wereldkampioen start natuurlijk altijd en overal als een mogelijke favoriet en zelf heeft hij ook altijd ambities. Afwachten dus hoe daar mee om zal worden gegaan binnen het Nederlandse team. Rest van de selectie Danny van Poppel, Mike Teunissen, Mick van Dijke, Daan Hoole, Oscar Riesebeek en Pascal Eenkhoorn zijn de andere renners die in actie komen, Thijmen Arensman en Daan Hoole komen in actie op de tijdrit. Bij de vrouwen is Lorena Wiebes de kopvrouw. Verder doen Karlijn Swinkels, Ellen van Dijk, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus, Thalita de Jong en Loes Adegeest mee. Markus en van Dijk betwisten ook de tijdrit.