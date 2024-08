José De Cauwer houdt zijn hart vast voor Cian Uijtdebroeks: "Zou een hele grote ramp zijn"

Cian Uijtdebroeks verloor in de zevende etappe meer dan acht minuten en sprak over verdoofde benen. Volgens José De Cauwer moet er dan ook ingegrepen worden als er een probleem was.

Voor Cian Uijtdebroeks wordt 2024 een jaar om snel te vergeten. Hij werd nog vijfde in O Gran Camiño en zevende in Tirreno-Adriatico, maar moest opgeven in Catalonië en de Giro. In Zwitserland werd hij 35ste, in Burgos 26ste.

In de Vuelta, waar Uijtdebroeks vorig jaar achtste werd, hoopte hij op beterschap, maar het werd al snel duidelijk dat dat niet het geval is. "Ik zit steeds met een verdoofd gevoel in mijn benen en alles blokkeert gewoon", zei Uijtdebroeks bij HLN.

Volgens Uijtdebroeks is dit niet meer normaal en moet er dan ook naar een oorzaak gezocht worden. Heeft Uijtdebroeks last van een beknelde liesslagader? José De Cauwer houdt zijn hart dan ook vast.

Moet Uijtdebroeks Vuelta verlaten?

"Dat zou een hele grote ramp zijn, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Er zijn al heel wat renners die daar op een of andere manier last van hebben", zei hij bij Sporza. Onder meer Jonas Rickaert en Stan Dewulf moesten daarvoor onder het mes.

"Hij moet nu vooral luisteren naar zijn lichaam en mag niet forceren. Er is iets aan de hand, dat is wel duidelijk. Als er 30 vrijdag renners over de streep komen, moet Uijtdebroeks daar altijd bij zijn. Dus dan is er iets loos."

Volgens De Cauwer moet Uijtdebroeks dan ook afstappen als er een probleem is met zijn liesslagader. Dan moet er nu vooral gezocht worden naar een oplossing voor Uijtdebroeks.