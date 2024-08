Nog heel wat ambitie: Wout van Aert doet zijn plannen in de Vuelta uit de doeken

Wout van Aert kan terugblikken op een geslaagde eerste week in de Vuelta. Ook in de resterende twee weken heeft hij echter nog heel wat plannen.

Met twee dagen in de rode leiderstrui, twee overwinningen en een mooie voorsprong in het puntenklassement kan Wout van Aert terugblikken op een geslaagde eerste week in de Vuelta. Al is het natuurlijk nog niet voorbij.

In de resterende twaalf etappes wil Van Aert zich nog enkele keren laten zien. "In de tweede week zijn er niet veel mogelijkheden voor mij", zegt Van Aert bij HLN. "Al zal ik wel nog een aantal keer proberen aanvallen."

Geen enkele etappe is echt vlak in de tweede week van de Vuelta, ook de tussensprints liggen telkens diep in de finale na enkele beklimmingen. In de 12de etappe zou Van Aert wel nog kunnen sprokkelen bij de tussensprint.

Sprint en tijdrit in derde week?

In de derde week zijn er ook nog wat mogelijkheden voor Van Aert. In de 17de etappe kunnen de sprinters wellicht nog een keer hun hartje ophalen, op de slotdag is er ook nog een tijdrit van zo'n 25 kilometer in Madrid.

"Al gaat dat dagje rust nu wel heel veel deugd doen", zei Van Aert. De renners hebben het warme zuiden van Spanje ook verlaten en koersen de komende twee weken in noorden, waar de temperaturen toch iets aangenamer zijn.