Jasper Philipsen grijpt naast ritzege in Renewi Tour, maar heeft wel een geldig excuus

Jasper Philipsen heeft in de eerste etappe van de Renewi Tour zijn meerdere moeten erkennen in Jonathan Milan. Philipsen had in de finale wel af te rekenen met een lekke band en moest nog snel terugkeren.

Mathieu van der Poel deed opnieuw een straffe lead-out in de eerste etappe van de Renewi Tour, maar het was Jonathan Milan die in het wiel van de wereldkampioen zat. Jasper Philipsen zat in het wiel van de Italiaan.

Op de licht oplopende aankomst in Bilzen ging Milan als eerste aan. Philipsen leek even naast de Italiaan te komen, maar moest zich in de laatste meters toch gewonnen geven en tevreden zijn met plek twee.

Lekke band nekt Philipsen

Zijn lekke band in de laatste tien kilometer speelde Philipsen natuurlijk parten. "De ploeg deed geweldig werk om mij terug te brengen, maar het nam echt wel energie weg", reageerde Philipsen achteraf.

"Daarna begon ik op 150 meter van de finish aan mijn sprint in het wiel van Milan, maar ik zat op de limiet en kon hem niet meer passeren. Het was mijn eerste koersdag sinds het einde van de Tour en ik ben blij dat mijn gevoel en vorm goed is."

Donderdag staat er een tijdrit op het programma in de Renewi Tour, vrijdag en zaterdag krijgen de sprinters nog twee kansen op ritwinst. Zondag volgt dan de beslissing om de eindzege in een rit richting Geraardsbergen.