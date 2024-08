Lotto Dstny geeft oorzaak voor zwakke Lennert Van Eetvelt, maar gooit het roer volledig om

Het gaat niet goed met Lennert Van Eetvelt in de Vuelta. De kopman van Lotto Dstny kwam als voorlaatste binnen en verloor meer dan 10 minuten.

In de achtste etappe deed Lennert Van Eetvelt het nog goed met een negende plaats op de aankomst boven in Cazorla. Hij schoof op naar de zesde plaats in het klassement, op stond op amper 15 seconden van de witte jongerentrui.

De drie ritten daarna verloor Van Eetvelt alleen maar tijd. Hij zakte van de zesde naar de vijftiende plaats, woensdag tuimelde hij naar de 22ste plaats. De kopman van Lotto Dstny staat nu op 22 minuten van leider Ben O'Connor.

Hopen op beterschap bij Van Eetvelt

Van Eetvelt klaagde opnieuw over moeilijkheden bij het ademen. "Op de eerste klim had ik zelfs het gevoel dat ik bijna zou flauwvallen. Ik kon niks doen", zei hij bij VTM Nieuws. "Covid is het niet. We hebben hem getest", zegt ploegleider Mario Aerts.

Vorig jaar kampte Van Eetvelt met hetzelfde probleem in de tweede week, maar kwam er in de derde week door. "Lennert moet nu proberen herstellen en dan hopelijk in de derde week op zoek gaan naar ritwinst", zegt Aerts.

Het wegvallen bovenaan het klassement van Van Eetvelt zorgt er ook voor dat de ploeg het roer zal omgooien. "Vanaf nu mogen al onze renners, die goeie benen hebben, proberen mee te gaan in een vlucht", zei Aerts nog.