Lotto Dsty hakt de knoop door over Van Eetvelt in de Vuelta, gele kaart voor Campenaerts

De voorbije drie etappes zag Lennert Van Eetvelt bijzonder hard af in de Vuelta. De Belg van Lotto Dstny zakte van de zesde naar de 22ste plaats in het klassement, woensdag kwam hij zelf als voorlaatste binnen.

Van Eetvelt sukkelde de voorbije dagen met zijn luchtwegen, maar corona had hij niet. De ploeg had hem de voorbije dagen getest, maar de test was telkens negatief. Lotto Dstny hoopte nog op beterschap in de derde week.

Voor aanvang van de twaalfde etappe volgde dan toch de onvermijdelijke opgave. "Lennert zal vandaag niet starten in de Vuelta. Hij ervaart veel ongemak in zijn longen en zal in België verder medisch onderzocht worden."

Na de opgave van Andreas Kron, is Van Eetvelt de tweede opgever van Lotto Dstny in de Vuelta. De ploeg zal nu nog meer mikken op ritwinst. Victor Campenaerts zal wel wat meer op zijn hoede moeten zijn.

Campenaerts kreeg na de elfde etappe een gele kaart voor het toepassen van een positie op de fiets waarbij andere renners in gevaar zouden kunnen komen. Bij een tweede gele kaart in de Vuelta volgt een diskwalificatie en schorsing van 7 dagen.

