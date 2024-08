Vier nederlagen op rij tegen Milan: Philipsen onthult of hij zich nu grote zorgen maakt

Jasper Philipsen moest in de Renewi Tour alweer zijn meerdere erkennen in Jonathan Milan. Toch maakt de sprinter van Alpecin-Deceuninck zich allerminst zorgen.

De sprint in de derde etappe was bijna een exacte kopie van de eerste etappe. Mathieu van der Poel trok de sprint aan met Jonathan Milan in zijn wiel, Jasper Philipsen zat in derde positie. Twee keer won de Italiaan met overmacht.

In de eerste etappe had Philipsen de laatste 10 kilometer moeten achtervolgen door een lekke band, hij had dus wel een excuus. Ook in de derde etappe liep niet alles perfect, Philipsen werd in de tang genomen door Bissegger.

Daardoor moest hij met een grote bocht rond wereldkampioen Mathieu van der Poel gaan om nog naar Milan te sprinten. Philipsen kwam nog dichter bij de Italiaan, maar moest vrede nemen met plek twee.

Philipsen panikeert niet

"Dan moet je tevreden zijn met een tweede plaats want Milan is ook heel sterk op dit moment", reageerde Philipsen bij Het Nieuwsblad. Van de laatste vier onderlinge confrontaties heeft Philipsen er nu vier op een rij verloren.

Maakt Philipsen zich nu zorgen? "Nee, ik heb wel een heel goed gevoel op zich. Ik denk dat er gewoon een paar aanpassingen zijn die we moeten doen en dat ik nog wat meer sprintgevoel moet opdoen. Met de juiste timing ziet het er wel goed uit."