Ze zijn binnen Alpecin-Deceuninck blij dat Mathieu van der Poel veranderd is: "Hij is de olie op het vuur"

Ze zijn bij Alpecin-Deceuninck natuurlijk dolblij dat ze Mathieu van der Poel in hun rangen hebben. Hoe hij zijn ploegmaats inspireert, blijkt uit de woorden van Silvan Dillier.

De Zwitser rijdt sinds 2021 aan zijn zijde in de ploeg van de broers Roodhooft. Toch is Van der Poel lang niet de enige kampioen waar Dillier het hotel heeft mee gedeeld. In zijn periode bij BMC was hij een ploegmaat van Thor Hushovd en Greg Van Avermaet. Ook niet de minsten. "Maar Van der Poel is zonder meer de grootste renner waarmee ik in de ploeg heb gezeten", zegt Dillier aan WielerRevue.

"Hij is een inspiratie voor iedereen binnen onze ploeg. De aanval waarmee hij Parijs-Roubaix besliste… Dat is gewoon prachtig om te zien. Ook voor ons." Zijn ploegmaats zien niet enkel in de wedstrijden, maar ook op training tot wat Van der Poel allemaal in staat is. "Toen ik bij de ploeg kwam was het bijna iedere dag raak", lacht Dillier over het feit dat Mathieu op trainingskamp volop durft vlammen.

Een andere Van der Poel

"We zijn iets kalmer geworden en trainen iets gestructureerder, maar van tijd tot tijd kunnen we ons niet inhouden en explodeert de training zoals in koers kan gebeuren. Ja, het helpt dat Mathieu ook enigszins veranderd is, want hij is zeker de olie op het vuur tijdens de momenten dat het koers wordt." Ook hij heeft ondertussen toch al door dat de krachten soms gedoseerd moeten worden.

Toch blijft het een feit dat de rest maar beter meegaat in zijn verhaal als het in Van der Poel opkomt om vroeg koers te maken. "Als hij zin heeft om te spelen, maakt het niet uit wat er die dag op de planning staat. Als hij wil koersen op een rustige dag, dan is het koers." Het levert Dillier ongetwijfeld heel wat leuke anekdotes op die hij aan zijn familie en vrienden kan navertellen. Uit koersen of trainingen.

Ploegmaat Van der Poel wil niet over zijn toeren gaan

"Ik zou zeggen dat ik hem weleens op de limiet heb kunnen zetten, maar ik ga mezelf natuurlijk niet kapot rijden op één training als er nog een heel trainingskamp wacht. We komen altijd op een punt dat we denken: nu is het mooi geweest."