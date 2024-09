Edward Theuns duidelijk over het feit dat hij Wout van Aert vervangt op het EK

Wout van Aert komt dit jaar niet meer in actie en dus moet snel een vervanger gevonden worden voor het EK. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft Edward Theuns opgeroepen.

Toen Wout van Aert donderdag een streep trok onder zijn wegseizoen, moest bondscoach Sven Vanthourenhout snel schakelen. Het Europees kampioenschap op de weg stond namelijk al tien dagen land gepland.

Amper anderhalf uur na de aankondiging dat Van Aert niet meer zou koersen op de weg in 2024, maakte de Belgische wielerbond bekend dat Edward Theuns de plaats inneemt van Wout van Aert op het EK op 15 september.

Theuns vervangt Van Aert op EK

Ook Jenno Berckmoes en Julien Vermote waren reserve, maar het profiel van Theuns staat het dichtst bij dat van Van Aert. Al beseft de Belg van Lidl-Trek wel dat hij bijzonder grote schoenen heeft om te vullen.

"Eerst en vooral wil ik Wout een goed herstel toewensen. Het voelt dubbel om zijn plaats in de selectie in te nemen, in een weliswaar compleet andere rol", zegt Theuns op X. Welke rol dat wordt, is nog niet duidelijk.

"Daarnaast ben ik héél fier om opnieuw deel uit te maken van de Belgische ploeg en deze keer voor een EK in eigen land.". Theuns reed vorig jaar ook al de EK-wegrit, maar reed de koers toen niet uit.