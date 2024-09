Van der Poel krijgt belangrijk nieuws met oog op WK: "Gaan opnieuw voor goud, Mathieu niet bij topfavorieten"

Iedereen weet nog hoe Mathieu van der Poel pronkte met goud in Glasgow. Er is belangrijk nieuws met het oog op het volgende WK: de titelverdediger kent immers zijn teamgenoten.

De KNWU heeft 'Team NL' bekendgemaakt, de ploeg die op het WK voor Oranje gaat strijden voor de medailles. Mathieu van der Poel is natuurlijk de grote blikvanger voor de wegwedstrijd in Zürich. Hij krijgt Oscar Riesebeek, Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Frank van den Broek, Daan Hoole, Bauke Mollema, Sam Oomen en Sjoerd Bax met zich mee.

"We gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare, al zal dat niet gemakkelijk worden", blikt Nederlands bondscoach Koos Moerenhout vooruit. "Er zijn veel landen die in aanmerking komen voor het eremetaal, dus ik kijk uit naar een aanvallende koers. Ik heb veel vertrouwen in deze ploeg, een mix van ervaren en jongere renners, afgestemd op de zwaarte van het parcours."

Oranje gaat voor prachtig resultaat met Van der Poel

Dat het geen evidentie zal worden voor Van der Poel om in Zürich opnieuw te schitteren, ontmoedigt Moerenhout helemaal niet. "Ik verwacht een mooie strijd, waarbij er op dit type parcours van alles kan gebeuren. En we hopen natuurlijk op wederom een prachtig resultaat met Mathieu, daar gaan we als team voor strijden!"

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen komt ook nog aan het woord. "Na het droomscenario tijdens het WK in Glasgow gaan we een jaar later opnieuw voor goud. Het belooft een spannende koers te worden in een zeer competitief veld. Hoewel Mathieu dit keer niet tot de topfavorieten behoort, gaan we strijden voor een maximaal resultaat."

Nederland niet in Mixed Relay

Naast het bepalen van de ploeg voor de WK-wegrit zijn er in Nederland nog enkele andere knopen doorgehakt. Het zal niet meedoen aan de Mixed Relay en laat Daan Hoole meedoen aan de WK-tijdrit.