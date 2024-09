De ene ontgoocheld, de andere gefocust: Wout van Aert en Mathieu van der Poel krijgen toch allebei goed nieuws

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben beiden gelijkaardig en positief nieuws mogen ontvangen. Ze boeken beiden winst op de nieuwe UCI-ranking.

Dat is best wel eigenaardig, gezien de fase van het seizoen waar ze beiden in zitten. Voor Van Aert is het zelfs einde seizoen, nadat hij na meerdere valpartijen moest opgeven in de Vuelta. Hij heeft dus nog meer om zich mee te troosten dan zijn drie ritzeges. Het zal de ontgoocheling vanwege het missen van het EK en WK wel niet kunnen wegnemen.

Mathieu van der Poel staat er op mentaal vlak heel anders voor. Hij is sinds de Renewi Tour in volle focus bezig aan zijn voorbereiding op het WK en koerste de voorbije tien dagen niet. Desondanks is er een logische verklaring voor de plaatswinst die Van der Poel en Van Aert boeken op de nieuwe UCI-ranking. Veel heeft te maken met de Vuelta.

Van Aert boekt drie plaatsen winst

Het valt vooral op dat Jonas Vingegaard maar liefst zes plaatsen verliest. Dat komt omdat de Deen vorig jaar tweede eindigde in de Vuelta en dit keer niet meedeed. Van Aert is één van de mannen die hiervan kan profiteren. Ondanks zijn opgave wegen zijn sterke prestaties in de Vuelta wel door: Van Aert gaat van plek 9 naar plek 6, met een totaal van 4245 punten achter zijn naam.

Bij Mathieu van der Poel is de winst beperkt: hij gaat er één plaatsje op vooruit, van positie 5 naar positie 4. Nog altijd niet slecht als je dit kunt doen zonder te koersen. Met 4430 punten komt hij nog net tekort voor de derde plaats. Het is zijn ploegmaat Jasper Philipsen die de top drie induikt. Primoz Roglic vervolledigt na zijn Vueltazege de top vijf.

Evenepoel achtervolgt Pogacar

De eerste twee namen bovenaan de ranglijst blijven dezelfde. Tadej Pogacar leidt de UCI-ranking met 10928 punten. Remco Evenepoel is eerste achtervolger met 5297,57 punten.