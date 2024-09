Ex-bondscoach De Cauwer spreekt zich uit over Vanthourenhout en zegt in welk aspect hij absolute wereldtop is

José De Cauwer weet perfect wat bondscoach zijn inhoudt. Hij kan oordelen hoe Sven Vanthourenhout het gedaan heeft.

Iedereen is het er wel over eens dat Sven Vanthourenhout het uitstekend gedaan heeft. Het is niet voor niets dat hij op belangstelling van enkele van de grootste wielerteams kan rekenen. José De Cauwer geeft bij Sporza Daily aan dat hij dat gerust kan begrijpen. "Ik denk dat hij ook qua mental coaching aan de top staat", zegt hij over de man die nu zijn vorige functie vervult.

"En in de eerste plaats: je moet natuurlijk ook de renners hebben die passen op een bepaald parcours", voegt De Cauwer er aan toe. Dat is natuurlijk ook het geval met kanjers als Remco Evenepoel en Wout van Aert. Vooral Evenepoel is al van goudwaarde geweest voor de resultaten van de Belgische naitonale ploeg. De Olympische Spelen zijn daar het meest recente voorbeeld van.

De Cauwer heeft duidelijke mening

Het is wel de vraag hoe Vanthourenhout zou aarden bij een merkenteam. De Cauwer weet dat er een heel groot verschil is tussen werken als bondscoach en als een staflid van een wielerploeg te functioneren. "Als bondscoach heb je minder tijd om een ploeg te smeden. De Cauwer baseert die mening op zijn eigen ervaringen.

"Langs de andere kant raakt het bij een merkenteam vlugger op. Daarmee bedoel ik: wanneer je zo vaak op elkaars lippen zit, moet je voorzichtiger zijn. Dat vergt een andere aanpak." Je moet er dus ook voor zorgen dat het op mentaal vlak goed blijft zitten. Na een verloop van tijd kunnen er zich uitdagingen vormen op dat vlak.

Belangrijk advies voor Vanthourenhout

Sven Vanthourenhout neemt deze zaken best mee in zijn achterhoofd als hij de knoop over zijn toekomst doorhakt.