Vader Sven ziet een verschil met ander toptalent en doet nu al onthulling over het crossseizoen van Thibau Nys

Sven Nys lonkt stilaan al naar een nieuw crossseizoen met zoon Thibau. Hoe Thibau dat moet invullen, daar heeft Sven Nys een duidelijk beeld over.

Sven Nys maakt op de website van Trek de vergelijking tussen Shirin van Anrooij, zijn veldrittopper bij de dames, en Thibau. Beiden maken ook grote sier op de weg. "Er is een verschil tussen Shirin en Thibau. Shirin neemt al deel aan de Tour de France en andere grote rittenkoersen. Ze werd geselecteerd voor het WK op de weg. Thibau bouwt elk jaar stap per stap op en gaat telkens naar grotere koersen."

Het gaat wel duidelijk in stijgende lijn bij Thibau. "We hebben dit jaar een uitgebreider wegseizoen voor hem gecreëerd dan in 2023. Het doel was om ritten te winnen in elke rittenkoers en daar is hij in geslaagd. Shirin zal met het oog op de weg een kort veldritseizoen afwerken. Voor Thibau ligt dat anders. Zijn doel is om vanaf het begin van het veldritseizoen één van de grote mannen te zijn."

© photonews

Thibau zal het ook anders aanpakken dan de andere pure crossers. "Het verschil tussen Thibau en de andere veldrijders is dat hij specifiek kijkt naar de crossen die hem goed liggen. Hij gaat ze niet allemaal rijden, want dan rijd je 35-crossen. Na al zijn wegkoersen, en wat er nog aankomt in 2025, mikken we op 22-24 crossen. Maar dan rijd je nog bijna elk weekend."

In december gaat hij wel een weekend skippen om met Lidl-Trek op trainingskamp te gaan. Bij Baloise-Trek willen ze vooral erop toezien dat ze Van Anrooij en Nys junior niet opbranden. "We moeten voor beiden denken aan het sparen van energie, gelet op wat nog komt." Dat is een afweging die constant gemaakt moet worden.

© photonews

Bij de andere crossers kunnen we zeggen: "We gaan alles doen om een geweldig seizoen te beleven". Bij Shirin en Thibau moeten we denken: "Wat komt er nog aan?" Laten we overleggen met Lidl-Trek wat een goed veldritseizoen betekent en wat een goed wegseizoen betekent."