📷 Samen tegen Pogacar op het WK? Evenepoel en Van der Poel leggen er stevig de pees op

Over iets meer dan twee weken wordt in het Zwitserse Zürich gestreden voor het regenboogtrui. Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel bereiden zich samen voor.

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn de twee laatste wereldkampioenen op de weg bij de mannen. Zij behoren in Zürich opnieuw tot de favorieten, maar Tadej Pogacar is wellicht de grote topfavoriet.

Met meer dan 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer moet het parcours de Sloveen goed liggen. Met die afstand en hoogtemeters is het WK-parcours wat vergelijkbaar met dat van Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel had na de Tour of Britain nog wat werk op zijn vorm op te krikken, Van der Poel moest met kniepijn de Renewi Tour verlaten. In Spanje hebben Van der Poel en Evenepoel elkaar weer duidelijk gevonden.

De twee trekken er in Spanje samen op uit voor trainingstochten, samen met vaste traingspartner Freddy Ovett. Woensdag gingen de drie zo'n 190 kilometer trainen met onderweg zo'n 3000 hoogtemeters.

Smeden Van der Poel en Evenepoel een plan om Pogacar samen te verslaan in Zürich? Het zou om een manier kunnen zijn om de Sloveen van de regenboogtrui te houden.