"Je kon er makkelijk een medaille pakken": Pogacar reageert op kritiek dat hij Olympische Spelen niet reed

Remco Evenepoel pakte dubbel goud op de Olympische Spelen in Parijs. Het maakte zijn meer dan geslaagd seizoen nu al helemaal af.

Parijs werd een ware triomftocht voor Remco Evenepoel. Hij pakte er zowel in het tijdrijden als in de wegrit goud. Een ongelofelijke bekroning voor dit seizoen.

Tadej Pogacar won de Tour de France, maar hoopt zijn hoofdprijs te scoren in Zwitserland. Daar wil hij eind deze maand de regenboogtrui pakken, als opvolger van Mathieu van der Poel.

De Sloveen kreeg na de Olympische Spelen de kritiek dat hij in Parijs hoe dan ook een medaille had kunnen en moeten pakken, maar daar ligt hij niet wakker van.

“Ik heb gekeken, maar ik heb geen spijt”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Veel mensen hebben me gepusht om toch die olympische wegrit te doen, maar ik ben er volledig oké mee dat ik dat niet gedaan heb. Het was de juiste beslissing.”

Dat hij zeker een prijs zou pakken was helemaal geen zekerheid, zo vindt hij zelf. “Mensen zeiden dat ik makkelijk een medaille zou gehaald hebben, maar dat vind ik niet. In het wielrennen is niets vanzelfsprekend, zeker niet op zo'n parcours.”