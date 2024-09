Julian Alaphilippe blijft moeite hebben met vertrek bij Soudal Quick-Step: "Dat zal ik vooral missen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Julian Alaphilippe is aan zijn laatste weken bij Soudal Quick-Step bezig. De Fransman wil zijn periode bij de ploeg van Patrick Lefevere in schoonheid afsluiten.

Julian Alaphilippe is aan zijn elfde en laatste seizoen bezig bij Soudal Quick-Step. De Franse tweevoudige wereldkampioen rijdt de komende drie jaar voor het Zwitserse Tudor Pro Cycling van Fabian Cancellara.

Alaphilippe is nu in Canada voor de GP van Québec en de GP van Montreal. Daarna rijdt hij zeker nog het WK op de weg en ook de Ronde van Lombardije op 12 oktober. Dat wordt zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step.

Alaphilippe een derde van zijn leven bij Lefevere

Voor Alaphilippe blijft het vertrek bij Soudal Quick-Step wel pijnlijk. "Het belangrijkste wat ik zal missen, is het samenzijn met de mensen waar ik altijd mee omging. Maar uiteindelijk is het ook goed om zoveel herinneringen te hebben", zegt hij bij Cyclingnews.

"Het zijn niet alleen tien jaar van mijn carrière geweest, ik koers ook al een derde van mijn leven voor hen", zegt de 32-jarige Alaphilippe. "Maar dit is ook het leven. Het is het goede moment voor mij om van omgeving te veranderen."

In zijn periode bij de ploeg van Patrick Lefevere werd Alaphilippe twee keer wereldkampioen en won hij onder meer Milaan-Sanremo, drie keer de Waalse Pijl, Strade Bianche, zes ritten in de Tour en een rit in de Giro en Vuelta.