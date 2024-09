Ex-Tourwinnaar drukt topploeg in verval met de harde feiten op de neus: "Moeten in de spiegel kijken"

Als een ex-Tourwinnaar een topploeg met de neus op de feiten drukt, kan dat al hard aankomen. Als het dan nog eens zijn eigen ploeg is, klinkt dat dubbel zo hard.

Het kan Geraint Thomas zelf niet kwalijk genomen worden. Op zijn 38ste zit hij in de nadagen van zijn carrière en toont hij zich niet te beroerd om voor anderen werk op te knappen. De Tourwinnaar van 2018 werd zelfs nog derde in de Giro dit jaar. Eén van de weinige lichtpunten voor Ineos Grenadiers. Dat is een ploeg in verval geworden, terwijl UAE en Visma-Lease a Bike het mooie weer maken.

"Die winnende attitude is moeilijk om te bekomen en makkelijk om te verliezen", zegt Thomas in zijn podcast Watts Occurring. "Ik zou niet zeggen dat we die compleet verloren zijn. Het is wel aan het afnemen. Het ligt niet aan één ding. Het ligt aan verschillende dingen en die stapelen zich op. Er is niet één bepaalde reden waarom we het dit jaar lastig hadden om resultaten te halen."

Thomas wil eenheid zien bij Ineos

Thomas weet wat Ineos nu moet doen. "Het belangrijkste is nu dat we het beste en sterkste team zijn dat we kunnen zijn, dat we verenigd zijn. Je hebt grote doelen en ambities, maar de neuzen moeten in dezelfde richting staan. Pogacar en Vingegaard zullen moeilijk te verslaan zijn, maar er zijn nog veel andere koersen die zij niet winnen. Er zijn nog altijd goede renners in het team."

Wie enkel de uitslagen van de wielerwedstrijden van 2024 bekijkt, zou die indruk niet krijgen. "Het is dit jaar vaak net niet geweest. Dat moet je kunnen omkeren." Thomas beseft dat dit niet zal lukken door lief te zijn voor iedereen. "Er zijn zeker enkele stevige gesprekken nodig, we moeten in de spiegel kijken in november en december."

Kommer en kwel bij Ineos of niet

Ook zijn ploegmaat Luke Rowe komt aan het woord. "In de buitenwereld lijkt het nu allemaal wat kommer en kwel. Ik zou wel zeggen dat de mensen in deze organisatie het geloof en de passie hebben om weer de top te halen. Maar het is een lang proces."