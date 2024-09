Goede herinneringen: waanzinnige skills Van der Poel vallen weer op, maar Evenepoel reageert op heel iets anders

Mathieu van der Poel is klaar om zijn skills weer te delen in wedstrijdvorm. Remco Evenepoel is hem tegengekomen in Spanje en geraakt steeds meer vertrouwd met de vriendenkring van Mathieu.

Van der Poel is nu uiteraard weer in België om deel te nemen aan het EK. Trainingsmaatje Freddy Ovett kijkt met weemoed terug naar hun tijd samen in Spanje. De in Engeland geboren Australië heeft die vastgelegd en er nog eens een filmpje voor Instagram van gemaakt. "Ik heb last van Septemberitis", schrijft Ovett er zelf bij. September is inderdaad de maand om leuke trainingen weer in te ruilen voor wedstrijden.

Voor Van der Poel is dat alleszins zo. In het door Ovett online geplaatste video breekt één van de opvallende momenten aan als Van der Poel zijn fiets enkel met zijn achterband op de weg plaatst en 'm vervolgens enkele keren helemaal van de grond tilt. Als hij klaar is om verder te rijden, zwiert Van der Poel zijn fiets gezwind weer in de andere richting.

Het herinnert er ons nog eens aan de geweldige techniek van Van der Poel. Remco Evenepoel is dan weer de man van een weergaloos vermogen. Dat heeft hij nog eens bewezen op de Olympische Spelen in de tijdrit en de wegrit. Iedereen weet ook nog hoe hij zijn overwinning in de wegrit gevierd heeft met de Eiffeltoren op de achtergrond.

Ovett probeert dat zegegebaar zelf na te doen in het filmpje. Evenepoel is na de training(en) in Spanje duidelijk ook al goede vrienden geworden met Ovett, want de dubbele olympische kampioen heeft erop gereageerd. "Maat, je moet nog wat werken aan die viering", schrijft Evenepoel. Dat brengt Ovett dan weer aan het lachen.





"Maat, ik win nooit, dus ik oefen ook nooit", heeft de eigenaar van het Instagramaccount finaal het laatste woord.