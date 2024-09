Mathieu van der Poel gebruikt ervaring om probleem weg te werken maar heeft toch getwijfeld: "Het was niet zeker"

Mathieu van der Poel heeft ondertussen al zoveel ervaring dat hij niet meteen van een probleem schrikt. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat hij er op het EK bij is, maar dat is het niet.

Mathieu van der Poel blikte tijdens zijn persmoment in aanloop naar het EK ook terug op de knieblessure die hij opliep in de Renewi Tour. Dat is echt nog niet lang geleden. "Tijdens de tijdrit kwam ik bijna ten val en stootte ik met mijn knie tegen mijn stuur. Daar had ik eigenlijk best veel last van, ook in de ritten nadien. Ik voelde dus dat het niet honderd procent zat."

Daar is ook naar gehandeld. "We namen de beslissing om twee dagen niet te fietsen. Achteraf gezien een goede keuze. Rustig fietsen ging wel, maar bij het forceren deed het pijn." Van der Poel heeft inmiddels wel al één en ander meegemaakt. "Ik heb mijn portie knieproblemen al gehad. Ik voelde dat het niet supererg was", maakte hij zich al bij al weinig zorgen.

Slotrit in Renewi Tour kon blessure Van der Poel erger maken

Dat wil niet zeggen dat het niet nodig was om even rust in te lassen. "Als ik de rit naar Geraardsbergen nog had gereden, dan had ik het wellicht erger gemaakt." Qua fitheid kwam het EK niet in het gedrang, maar Van der Poel heeft wel degelijk getwijfeld of hij wel mee moest doen aan het kampioenschap. "Het was niet meteen zeker of ik deze wedstrijd zou rijden."

Dat had dan weer met zijn planning te maken. "Ik had ook de gelegenheid om tot aan de Ronde van Luxemburg in Spanje te blijven. Maar ik wilde nog wel een extra koersdag en het EK is dicht bij huis. Het is ook zeker niet zo dat er niets mogelijk is op het EK-parcours. Met een harde koers kan er veel", licht Van der Poel zijn geliefkoosd scenario toe.

Van der Poel ziet toch mogelijkheden

Hij is er zich wel van bewust dat het geen evidentie zal worden om de Europese titel te pakken. "Het zal sowieso moeilijk worden op dit parcours, maar er zijn altijd mogelijkheden."