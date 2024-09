Vanmarcke heeft toch puntje van kritiek voor Merlier: "Dat had hij altijd moeten doen"

Tim Merlier pakte zondag met een indrukwekkende sprint de Europese titel. Maar hij deed achteraf ook een bekentenis over zijn moeilijke voorbereiding.

Tim Merlier kende niet de gemakkelijkste voorbereiding op het EK wielrennen in Limburg. In de Renewi Tour kwam hij in de eerste etappe ten val en moest hij een dag later opgeven. De hele rug van Merlier lag open.

Een week later in de BEMER Cyclassics in Hamburg ging het opnieuw mis. Merlier viel na 60 kilometer en moest opgeven. Het zorgde voor twijfel in zijn hoofd, gaf Merlier toe na het winnen van de Europese titel.

Vanmarcke over mentale problemen Merlier

"Mentaal waren het niet de makkelijkste weken na die 2 valpartijen. Ik was het zelf een beetje aan het verliezen. Ik dacht eraan mijn mental coach te bellen deze week, maar ik heb het niet gedaan", zei Merlier.

Analist Sep Vanmarcke vindt dat Merlier beter wel naar zijn mental coach had gebeld. "Na twee valpartijen op rij richting zijn grote doel van de zomer, het EK, dan had hij altijd moeten bellen", zei Vanmarcke op VRT1.

"Hij heeft natuurlijk in het verleden wel al met een mental coach gewerkt en weet misschien wat hij moet doen. Maar een renner moet sneller naar die mental coach durven stappen", stelt Vanmarcke nog.