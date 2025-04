Wat kunnen Philipsen en Merlier in Parijs-Roubaix? Belgische sprinters zijn klaar en duidelijk

Woensdag stonden Tim Merlier en Jasper Philipsen nog samen op het podium in de Scheldeprijs. Is dat podium ook een haalbare kaart in Parijs-Roubaix?

Voor Jasper Philipsen is het podium in Parijs-Roubaix zeker haalbaar, dat bewees hij de voorbije twee jaar. Hij werd telkens tweede na zijn ploegmaat Mathieu van der Poel, die twee keer won met een solo. Al weet Philipsen dat hij toen kon profiteren van Van der Poel. "Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren Mathieu ook kunnen gebruiken om die tweede plaatsen te pakken", geeft Philipsen toe bij Het Nieuwsblad. Toch heeft Philipsen veel goesting om te koersen, al zal ook hij moeten afwachten wat Pogacar van plan is. Philipsen kent de wereldkampioen redelijk goed, hij verwacht dat Pogacar de koers vroeg zal willen proberen op te breken. Twijfels bij Tim Merlier Tim Merlier droomt van het podium in Parijs-Roubaix, maar twijfelt ook zelf aan zijn kansen. "Door de tegenslag die ik al gehad heb, geloof ik er zelf misschien minder in." Merlier hoopt dit jaar de verrassing te zijn die niemand verwacht. Voor Merlier is het plan dan ook simpel: zo lang mogelijk volgen en hopen dat er nog iets in de benen zit in Roubaix. En dat wordt ook nog een uitdaging. "Ik heb nog nooit een sprint gewonnen op de piste."