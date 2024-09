Concurrent komt met zelfde verhaal als Van der Poel naar buiten: ze hebben elk de ervaring maar op andere manier

Het verhaal van Mathieu van der Poel behoort niet enkel hem toe. Ook één van zijn concurrenten wil via goede prestaties in Luxemburg in optimale vorm naar het WK trekken.

De renner in kwestie luistert naar de naam Marc Hirschi. Dat is geen even grote naam als Remco Evenepoel of Tadej Pogacar, maar in een goede dag kan hij op bergachtig terrein wel zijn mannetje staan. Bovendien gaat het WK door in zijn thuisland en dat is een grote vorm van motivatie. Bovendien heeft Hirschi zijn laatste vijf koersen gewonnen.

De Zwitser staat dus bekend als dé man in vorm, maar zal op het WK wel tegenstanders van een ander kaliber ontmoeten. Misschien is het dus niet slecht dat hij het al een keertje opneemt tegen Mathieu van der Poel in de Ronde van Luxemburg. "Ik geniet echt van het koersen in deze periode. De goede resultaten blijven komen, dat maakt er meer een goede flow van", zegt Hirschi over zijn vorm.

Hirschi heeft goede herinneringen

De voormalig winnaar van de Waalse Pijl benadert de Ronde van Luxemburg op exact dezelfde manier als Mathieu van der Poel. "Het WK in mijn thuisland Zwitserland zal uiteraard het grote doel zijn maar ik zie de Ronde van Luxemburg als een sleutelrace in de voorbereiding. Ik heb goede herinneringen aan eerdere deelnames in Luxemburg."

Er springt één vorige editie bovenuit. "Ik heb vooral een goede herinnering aan vorig jaar, toen ik de koers wist te winnen." Hirschi won in 2023 de Ronde van Luxemburg na een secondenstrijd met ploegmaat McNulty en Healy. Dat lanceerde Hirschi richting nog een sterk najaar met prima prestaties in een blok van Italiaanse koersen, hoewel hij niet deelnam aan het WK.

Van der Poel titelverdediger op WK

Hirschi heeft dus wel de ervaring van goed te presteren in Luxemburg en daarna die lijn door te trekken. Daar is ook Van der Poel naar op zoek. Die heeft als titelverdediger dan weer de ervaring die iedereen wil: hij weet hoe het op de grote dag van het wereldkampioenschap zelf af te maken.