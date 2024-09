De 'nieuwe Remco Evenepoel of Tadej Pogacar' is misschien al gevonden: "Tegen 2026 revelatie in de Tour"

Wielerploegen zijn altijd op zoek naar het volgende toptalent. De nieuwe Remco Evenepoel of Tadej Pogacar zou die dan genoemd worden, want dat zijn de mannen die nu het mooie weer maken.

Steeds meer proberen WorldTour-teams steeds vroeger het volgende grote talent vast te leggen, om daar dan mee aan de slag te gaan. Remco Evenepoel is het beste voorbeeld van iemand die de beloftencategorie overslaat en toch snel succes kan boeken bij de profs. Tadej Pogacar is ook op heel jonge leeftijd kunnen doorbreken.

Dat is eigen aan die waanzinnige megatalenten. Wie ook voor deze categorie in aanmerking komt, is Paul Seixas. De 17-jarige renner rijdt bij de U19 van Decathlon AG2R. Seixas won dit jaar 3 rittenkoersen, won Luik-Bastenaken-Luik voor junioren, werd in zijn leeftijdscategorie Frans kampioen tijdrijden en eindigde derde op het EK.

Seixas volgt voorbeeld Remco Evenepoel

Seixas zal volgend jaar de stap zetten naar de profs en slaat dus net als Remco Evenepoel de beloften over. "Hij is een uitstekende wielrenner", zegt Julien Jurdie, ploegleider bij Decathlon AG2R, over het Franse talent aan Cyclism'Actu. "Het is één van de betere juniors, zoniet de beste junior, uit zijn generatie." De uitdaging is om dat potentieel ook bij de grote jongens te verzilveren.

Jurdie wil er toch ook niet al te veel over kwijt, wellicht een kwestie om hem wat af te schermen. "Ik ga het niet uitgebreid over hem hebben, ik kan u niets meer vertellen. Maar het is duidelijk dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Misschien kan hij tegen 2026, 2027 of 2028 één van de Franse revelaties zijn in de Tour de France."

Decathlon AG2R kan toptalent houden

Er was nog even twijfel of de jonge renner nog bij zijn huidige ploeg zou blijven, maar een contract tot 2027 heeft hem toch overstag doen gaan.