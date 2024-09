Uitdager klopte Evenepoel al op WK tijdrijden, maar is op zijn hoede: "Weet ik nog heel goed"

Remco Evenepoel is dé topfavoriet om zichzelf op te volgen op het WK tijdrijden. Een van zijn grootste concurrenten wordt thuisrijder Stefan Küng.

Vorig jaar werd Remco Evenepoel voor het eerst wereldkampioen tijdrijden, nadat hij in 2022 en 2021 al eens brons pakte en in 2019 zilver. In Zürich verdedigt Evenepoel zondag zijn regenboogtrui en is hij opnieuw topfavoriet.

Wout van Aert is er door zijn blessure niet bij, ook de rest van de favorieten zit me vraagtekens. Ganna is sinds de Spelen zichzelf niet meer en Tarling viel in de Vuelta. McNulty won de openingstijdrit in de Vuelta, maar viel daarna zwaar.

Küng is klaar voor WK tijdrijden

De grootste uitdager zou dus Stefan Küng kunnen worden. Hij won de slottijdrit in de Vuelta en werd drie dagen later tweede op het EK. De Zwitser kent het parcours in eigen land al bijzonder goed.

"Het parcours van de tijdrit is erg lang (46,1 km, nvdr.). Eerst is er een vlak gedeelte, daarna een deel met wat heuvels, en het laatste gedeelte is weer vlak. Er zijn dus echt drie verschillende delen. Het is een échte tijdrit."

In 2022 was Küng ook sneller op het WK tijdrijden dan Evenepoel, maar Tobias Foss verbaasde iedereen. "Het is altijd moeilijk om te winnen. Dat weet ik nog van 2022, toen ik alle favorieten versloeg maar zelf werd verslagen door Foss. Niemand had hem die dag bij de favorieten gerekend."