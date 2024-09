Filippo Ganna toont zich mooie verliezer en komt met stevig compliment voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel versloeg voor het tweede jaar op rij Filippo Ganna op het wereldkampioenschap tijdrijden. De Italiaan had wel mooie woorden voor zijn concurrent.

Vorig jaar in Glasgow was het verschil tussen Ganna en Evenepoel 12 seconden op het WK tijdrijden, in Zürich had Evenepoel amper zes seconden voorsprong op de Italiaan. Ganna toonde zich wel een goede verliezer.

"Het is fijn om hier te zijn en ik had graag de trui om mijn schouders gehad, maar het is altijd Remco die voor mij eindigt", zei Ganna achteraf. "Veel meer valt er niet over te zeggen, Remco is een geweldige renner."

"Op dit moment is hij de beste. Misschien dat hij met zijn gewicht nu wat voordeel had, maar dat is als, als. Ik hoop het beste voor hem en hoop dat hij dit vormpeil de komende week nog vast kan houden", doelt Ganna op de WK-wegrit van komende zondag.

Mixed relay en Kroatië voor Ganna

Daar komt Ganna niet aan de start, woensdag wel in de mixed relay met het Italiaanse team. In 2022 pakte Ganna al eens zilver in de mixed relay, op amper drie seconden van de Zwitsers. Onder meer België en Nederland komen daar niet aan de start,

Na de mixed relay rijdt Ganna ook nog de Ronde van Kroatië (1 tot 6 oktober), de afsluiter van zijn seizoen. Daarna neemt de vicewereldkampioen tijdrijden welverdiende vakantie.