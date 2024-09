Lotte Kopecky geen topfavoriete meer op het WK? Ine Beyen onthult wie trapje hoger staat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky ging voor een medaille, maar moest vrede nemen met een vijfde plaats op het WK tijdrijden. Voor de wegrit lijkt ze plots ook niet meer de topfavoriete te zijn.

Na haar Europese titel tijdrijden in Limburg wilde Lotte Kopecky ook op het WK tijdrijden scoren. Kopecky werd knap vijfde, maar het verschil met de derde plaats was wel 45 seconden. Echt in de buurt van het podium kwam ze dus niet.

Kopecky zelf was teleurgesteld na haar tijdrit, maar Ine Beyen vond dat niet terecht. "Als je haar tijdrit bekijkt, zie je gewoon dat het een van haar betere tijdritten is dit seizoen", zegt Beyen bij Sporza.

Zaterdag verdedigt Kopecky haar wereldtitel op de weg. Volgens Beyen is de conditie van Kopecky daar goed genoeg voor. De titelverdedigster heeft nog twee zware trainingsdagen voor de boeg waardoor Beyen verwacht Kopecky er zal staan.

Nadeel Kopecky tegen Vollering?

In de wegrit zal Kopecky wel rekening moeten houden met Demi Vollering. Op 4 kilometer klimmen was de Nederlandse 50 seconden sneller dan Kopecky in de tijdrit. "Vollering staat een klein trapje hoger door haar vertrouwensboost."

"Dus het zal moeilijk zijn, maar zeker mogelijk." Kopecky kan wel rekenen op de volledige Belgische ploeg, terwijl de Nederlandse wat minder goed aan elkaar hangt. Als Vollering wereldkampioen wil worden, zal ze het dus zelf moeten doen.