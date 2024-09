Remco Evenepoel had het nodig op WK tijdrijden: "Als er één ding is dat ik van mijn vrouw heb geleerd"

Remco Evenepoel werd ook dit jaar wereldkampioen tijdrijden. Al liep het niet van een leien dakje in Zwitserland.

Evenepoel stond klaar voor de start van zijn tijdrit in Gossau, toen onze landgenoot een paar keer achteruit trapte. En dat beklaagde hij zich meteen, want zijn ketting ging eraf.

Er was nog iets meer dan een minuut voor hij moest starten. Gelukkig slaagde de entourage erin om alles precies op tijd weer in orde te krijgen.

Al leek dat eerst niet te lukken, toen mecanicien Bas van de Wou het probeerde. Development manager Nicolas Coosemans schoot dan maar te hulp.

“Ik was een beetje aan het panikeren”, geeft Evenepoel toe aan Het Nieuwsblad. “En ik was vooral bezorgd over de klok die ondertussen onder de minuut begon te lopen.”

Gelukkig had hij in zijn brein de reddende engel al klaar. “Maar als er één ding is dat ik van mijn vrouw heb geleerd, is het dat je over sommige dingen nu eenmaal geen controle hebt. En dus probeerde ik kalm te blijven en te focussen op de wedstrijd.”

En dat lukte. Onderweg had hij ook nog last door het uitvallen van zijn wattagemeter, maar dat weerhield hem niet om toch maar lekker weer wereldkampioen te worden.