Belgische hoop zegt waarom het realisme troef is: "Mathieu van der Poel aan de start, dan rijd je normaal voor 2e plek"

Mathieu van der Poel boezemt weer heel wat angst in bij de tegenstanders. De Belgische hoop op het WK gravel herinnert zich hoe hij zich in 2022 door de aanwezigheid van Van der Poel al neerlegde bij een tweede plaats, maar toch won.

Gianni Vermeersch kroonde zich in Veneto tot de eerste wereldkampioen gravel ooit. Op de weg is hij doorheen het jaar de ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. Op zo'n WK gravel gaat hij uiteraard zijn eigen kans en Vermeersch koestert die overwinning enorm. "Het is iets dat je altijd blijft meedragen", zegt hij bij Sporza met een nieuw WK in zicht.

Er is één zaak die nooit zal veranderen: Vermeersch zal voor voor eeuwig de eerste naam op de erelijst zijn. "Het blijft speciaal voor mij en ik ga altijd de eerste zijn. We hadden nochtans pas laat beslist dat ik zou meedoen. En Mathieu van der Poel stond aan de start, dus dan rijd je normaal voor de 2e plek. Maar alles viel in de plooi."

Van der Poel opnieuw de topfavoriet

"Daniel Oss en ik reden al vroeg weg en we bleven voorop", herinnert Vermeersch zich ook het koersverloop nog. "Het was een heel unieke dag." Genoeg achteruit gekeken, er moet ook vooruitgeblikt worden, van Halle naar Leuven voor de boeg. Velen denken wat Vermeersch twee jaar geleden ook dacht: Van der Poel is weer topfavoriet.

"Je moet eerlijk zijn: als je ziet hoe hij rondreed in de WK-wegrit, vrees ik dat er weinig aan te doen zal zijn." Zijn gedemonstreerde vorm is de voornaamste reden om niet te twijfelen aan de status van Van der Poel. "Maar het moet altijd gereden worden en ook materiaalpech speelt een rol. Er kan altijd iets gebeuren. Ikzelf ben ziek teruggekeerd uit Canada."

Gianni Vermeersch zelf pas ziek geweest

Is Gianni Vermeersch zelf dan wel klaar voor het WK gravel? "Ik heb 4 dagen niet kunnen trainen en moest antibiotica nemen. In Binche was ik wel weer in orde, maar ik zal moeten zien hoe het gaat."