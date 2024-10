Niet in alle kampen een enorme schrik voor Mathieu van der Poel: "Vorig jaar was Wout van Aert favoriet en hij won niet"

Mathieu van der Poel wordt overal genoemd als torenhoog favoriet, bijna alsof hij niet te kloppen is. In het kamp van Matej Mohoric is ook het nodige respect aanwezig, maar zien ze wél nog kansen.

Veel heeft er wellicht mee te maken dat Mohoric vorig jaar bewees dat hij weet hoe hij een WK gravel moet winnen. De Sloveen is in 2024 dan ook de titelverdediger. "Ik moest het WK op de weg overslaan omdat ik mijn hand bezeerde bij een val in Girona, maar het gaat beter en doet niet zoveel pijn meer. Ik ben fit om zondag te koersen", stelt Mohoric iedereen gerust.

Mohoric weet dus als geen ander dat winstkansen ook afhangen van de omstandigheden. "Ik heb dit jaar geen geluk gehad met valpartijen en mechanische problemen, ik hoop dat het zondag anders zal zijn. Het parcours is sneller en minder technisch dan vorig jaar. Het zal moeilijker zijn om het verschil te maken. Ik denk dat er sprake zal zijn van grotere groepen en een gereduceerd peloton zal sprinten voor de overwinning."

Mohoric gaat voor nieuwe wereldtitel

Dat is niet meteen het geliefkoosde scenario van Mohoric. Dat houdt hem niet tegen om een glasheldere ambitie uit te spreken. "Mijn enige doel is om mijn best te doen en opnieuw te winnen! Ik zal er alles aan doen om te proberen mijn wereldtitel te verlengen, maar het zal niet gemakkelijk worden. Er staan enkele grote namen op de startlijst!"

Van der Poel de koning van de ondergrond

Dé grote naam bij uitstek is uiteraard Mathieu van der Poel. Franco Pellizotti spreekt zich over hem uit. De ploegleider van Bahrein-Victorious is in België om Mohoric bij te staan. "Mathieu van der Poel is de koning van deze ondergrond. Hij is terecht favoriet. Maar Wout van Aert was vorig jaar favoriet en hij won niet. Op gravel kan alles gebeuren."

Een moeizame voorbereiding is wel niet ideaal. "Matej is nog geen 100%, maar ik ben zeker dat hij het goed kan doen en hij kan ook een enorme hulp zijn voor Matevz Govekar."