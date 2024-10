Jasper Stuyven niet te spreken over wat Quinten Hermans en Gianni Vermeersch deden op het WK gravel

Jasper Stuyven greep in zijn Leuven naast een medaille op het WK gravel. Achteraf was boos over de rol die de andere Belgen speelden, die vooral in dienst van Mathieu van der Poel reden.

Het WK gravel wordt in het shirt van de landenploegen gereden, maar anders dan een WK op de staat geen limiet op het aantal deelnemers per land. En er is ook geen bondscoach die een plan gesmeed had om als land te winnen.

En dus spelen vooral de ploegenbelangen mee. Op het WK gravel had Alpecin-Deceuninck een numeriek voordeel met Van der Poel, Hermans en Vermeersch in de finale. De twee Belgen reden vooral in dienst van Van der Poel.

Stuyven boos op Hermans en Vermeersch

Jasper Stuyven had het daar moeilijk mee. "Het is ambetant. Die jongens pakken niet over, maar wel als het hen uitkomt", zei hij achteraf bij Sporza. "Het was heel duidelijk dat alle jongens van Alpecin hier waren om hem (Van der Poel, nvdr.) te helpen."

"Al had ik verwacht dat er in ploegen (met landen dus) ging gekoerst worden." Dat was niet het geval. Toen Van der Poel met Florian Vermeersch wegreed, hielden Hermans en Gianni Vermeersch zich afzijdig.

De rest moest sprinten voor de derde plaats en daarin was Quinten Hermans de snelste, hij pakte brons. Stuyven moest net als op het WK op de weg in 2021 in Leuven vrede nemen met de ondankbare vierde plaats.