Van der Poel en Evenepoel kunnen het nog eens tegen elkaar opnemen, teleurstelling voor Philipsen en Van Aert

Na afloop van het wegseizoen kondigen de weken van de awards zich weer aan. De meest prestigieuze award is misschen wel de Vélo d'Or. De Franse krant L'Équipe organiseert deze verkiezing altijd en heeft ook zijn tien genomineerden bekendgemaakt die in aanmerking komen voor de prijs van beste wielrenner uit het seizoen 2024.

Op de lijst genomineerden prijken de gezichten van twee landgenoten, die van Remco Evenepoel en Tim Merlier. Ook Mathieu van der Poel en topfavoriet Tadej Pogacar mogen niet ontbreken. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Biniam Girmay, Marc Hirschi, Ben O'Connor en Matteo Jorgenson zijn bij de tien kanshebbers. Het is nu uitkijken naar 6 december.

Op die dag zullen de winnaars van de Vélo d'Or-prijzen uit de doeken gedaan worden tijdens de ceremonie. Met de Vélo d'Or zelf als meest prestigieuze trofee. Vorig jaar won Vingegaard de Vélo d'Or. Na zijn weergaloos seizoen heeft Pogacar deze keer de beste kaarten. De Sloveen kan de trofee voor de tweede keer winnen, nadat het hem al lukte in 2021.

