Vandeputte grijpt opnieuw naast een zege en wijst onder meer naar concurrent Vanthourenhout

Niels Vandeputte is net als in Essen tweede geworden in Ruddervoorde. Voor de Belg van Alpecin-Deceuninck al een vierde podiumplaats op rij.

Zaterdag in Essen leek Niels Vandeputte op weg naar de zege, maar in de laatste minuut schoot hij nog uit zijn klikpedaal en in de sprint had Vandeputte een probleem met zijn versnelling. Laurens Sweeck snoepte hem de zege nog af.

In Ruddervoorde was het een ander verhaal. Vandeputte zat mee in een groepje van vijf dat streed voor de overwinning. In de voorlaatste ronde versnelde Joran Wyseure en hij kreeg meteen een mooie voorsprong.

Vandeputte tevreden met nieuwe podiumplaats in Ruddervoorde

"Joran greep zijn kans en ik had niet meteen het gevoel dat het aan mij was om daarop te reageren", zei Vandeputte achteraf. "Ik hing de hele cross toch wat aan de rekker, maar het duurde te lang voor Vanthourenhout reageerde."

"In de laatste ronde kwam ik nog dicht bij Wyseure, maar ik wist dat ik op het wiel moest zitten voor de laatste rechte lijn. Dat was niet het geval en Joran is een terechte winnaar", zei Vandeputte nog.

"Maar ik ben blij dat ik voor de tweede keer dit weekend op het podium sta. Ik ben dit seizoen in vier crossen nog niet naast het podium gevallen. Ik kan niet klagen, ook al was het in Essen toch een bittere pil om te slikken."