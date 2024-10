Evenepoel, Van der Poel en Van Aert in de schaduw van recordman Pogacar, ook Kopecky schrijft wielergeschiedenis

Hoe geweldig Evenepoel, Van der Poel en Van Aert ook zijn, ze staan in de schaduw van Pogacar. Althans in 2024. De Sloveen is dit jaar de grote slokop, ook in de UCI-ranking. Bij de vrouwen eindigt Lotte Kopecky helemaal bovenaan.

De UCI heeft zijn finale ranglijsten uit het wielerjaar 2024 gepubliceerd. Het is logisch dat er amper iets gewijzigd is in vergelijking met de vorige UCI-ranking, aangezien er geen wegwedstrijden meer op het programma staan. Dat betekent dat Tadej Pogacar bovenaan eindigt met maar liefst 11655 punten. Het uithangbord van UAE heeft zo een record beet.

Remco Evenepoel eindigt na een sterk jaar op een mooie tweede plaats met 6072,57 punten. Dat is iets meer dan de helft van het aantal punten van Pogacar. Jasper Philipsen is de derde beste op de UCI-ranking met 4790 punten. Daarna volgt de Australiër Ben O'Connor. Mathieu van der Poel sluit de top vijf af met een totaal van 4053 punten.

Van Aert nog net in top tien

Hij is de enige Nederlander in de top tien, terwijl de Belgen met drie zijn. Evenepoel en Philipsen zijn reeds vernoemd. Wout van Aert heeft, in een seizoen dat getekend werd door valpartijen, nog net de tiende plaats kunnen bemachtigen. Dat heeft hij mede te danken aan zijn drie ritzeges in de Vuelta. Van Aert beëindigt het jaar met 2925 punten.

Vanuit Belgisch oogpunt bekijken we ook met veel plezier de eindstand van de UCI-rangschikking bij de vrouwen. Lotte Kopecky prijkt immers helemaal bovenaan met 6389 punten. Ze gaat de geschiedenisboeken in als de allereerste Belgische wielrenster die op de eerste plaats eindigt in de UCI-rangschikking. Ze blijft Demi Vollering en Elisa Longo Borghini voor.

Kopecky de beste ter wereld

Kopecky mag zich nu onomwonden de beste wielrenster ter wereld noemen, na het WK te winnen en als eerste te eindigen in de UCI-ranking.