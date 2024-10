Vansummeren en Vanendert schatten hoeveel achterstand Evenepoel op Pogacar deze winter kan inhalen

Tadej Pogacar was oppermachtig in 2024. Ook Remco Evenepoel wil volgend jaar opnieuw de strijd met de Sloveen aangaan.

Wat Tadej Pogacar dit jaar allemaal liet zien in de koers in ongelofelijk knap. Remco Evenepoel zette knappe zaken neer, maar moest duidelijk zijn meerdere erkennen in de Sloveen.

En onze landgenoot was lang niet alleen. “Ik heb Pogacar bergop renners zien lossen die op hun buitenblad reden terwijl zijn ketting nog op het binnenblad lag”, vertelt Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg.

Volgens Jelle Vanendert betekent dat dat Pogacar met overschot rondfietst in het peloton. “Het geluid dat je ook steeds meer hoort, is dat Pogacar met zijn solo's de koers kapot maakt.”

Al is de vraag maar wat hij in de plaats moet doen. “Remmen? Het is aan de rest om hem bij te benen”, repliceert Vansummeren heel erg duidelijk.

Het is uitkijken wat Remco Evenepoel in 2025 tegen Pogacar zal kunnen inbrengen. “Remco zal hem op bepaalde dagen zeker het vuur aan de schenen kunnen leggen. Maar om hem te kloppen in een grote ronde wacht hem deze winter nog te veel huiswerk”, is Vanendert overtuigd.