Van der Poel kende ook minder leuke periode, maar is nu blij met ontdekking: "Ik had het in de Tour niet naar mijn zin"

De stemming kan al eens wisselen bij Mathieu van der Poel. Hij is nu weer blij en ontspannen. Heel anders dan tijdens de Tour de France.

Van der Poel heeft in Spanje meegedaan aan het criterium van La Nucia en Marca kon hem vooraf spreken. "Dit soort evenemten zijn fantastisch. Ik heb dit centrum twee jaar geleden leren kennen en het is geweldig. Het criterium stelt ons in staat om contact te hebben met de fans, zonder de druk van de competitie. Het is heerlijk fietsen."

Ondertussen kent Van der Poel de omgeving inderdaad erg goed. Hij moet inmiddels dan ook wel een favoriete klim hebben in die regio. "Ik zou zeggen de Coll de Rates de Parcent." Dat is een beklimming van 6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,46%. "Het is één van mijn favoriete beklimmingen en ik doe 'm heel vaak."

Van der Poel verliefd op Alicante

Als hij geen wedstrijden moet rijden, verblijft Van der Poel tegenwoordig bijna altijd in Alicante. Hoe is die regeling tot stand gekomen? "Ik kwam hier drie jaar geleden toen ik die winter rugproblemen had en even niet aan veldrijden kon doen. Ik ben verliefd geworden op dit gebied. Het is perfect om te trainen en ik hou van de restaurants en dergelijke. Het weer is perfect. Het is heel anders dan België."

Mooi hoe een periode met pech en problemen ertoe heeft kunnen leiden dat Van der Poel een voor hem ideaal trainingsgebied heeft ontdekt. Het is goed om te zien dat hij weer positief tegen de dingen aankijkt, want in de Tour gaf hij toch een andere indruk. "Het gaat misschien te ver om te zeggen dat ik niet gelukkig was in de Tour, maar ik had het er niet naar mijn zin."

Hoge verwachtingen voor Van der Poel

Dat kan ergens wel verklaard worden. "Bij mijn debuut in de Tour slaagde ik erin om de gele trui te dragen en sindsdien waren de verwachtingen hooggespannen. Dit jaar had ik moeite om mijn beste niveau in een Tour te halen, maar slecht was het ook niet. Ik weet dat ik beter ben in eendagskoersen en daar concentreer ik me op." Van der Poel is niet zeker of hij ook in 2025 deelneemt aan de Tour.