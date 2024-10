Van der Poel werpt blik op de klassiekers van verleden en toekomst: "Ik hoop dat Pogacar zijn hoogtepunt bereikt heeft"

Winst op het WK heeft hij ook al eens mogen ervaren, maar de klassiekers houden Mathieu van der Poel toch het meest bezig. Hij moet hopen dat hij op dat terrein Tadej Pogacar niet te vaak tegenkomt.

Het lijken op het eerste zicht renners die niet in elkaars vaarwater zouden moeten komen, gezien de focus van Pogacar op het rondewerk. Omdat de Sloveen zo veelzijdig is, kan hij zich ook wel in de klassiekers laten gelden. Zo komt hij op het terrein van Mathieu van der Poel, die zich dit jaar weer manifesteerde als één van de beste klassieke renners.

Marca vroeg Van der Poel hoe tevreden hij is over zijn seizoen. "Dat kan alleen maar goed geweest zijn. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in de regenboogtrui was ongelooflijk." Meteen is daar al de eerste verwijzing naar enkele grote klassiekers. "Dat ik mezelf in die trui wist te overtreffen, maakte me erg blij", aldus Van der Poel.

Van der Poel herinnert zich duels met Pogacar

Tadej Pogacar was er deze keer wel niet bij, terwijl dat in het verleden soms wel het geval was. Naar verluidt zou de Tourwinnaar overwegen om in 2025 terug te keren naar de Ronde. "Ik heb twee keer tegen hem gereden in de Ronde van Vlaanderen en ik zat altijd vooraan. Pogacar is een taaie tegenstander, maar dat vind ik leuk. Hij gaat tot het uiterste in de koers en dat past bij mij."

Het valt niet te ontkennen dat 2024 het jaar van Pogacar was. Dan is het geen aangenaam vooruitzicht om het mogelijk tegen hem te moeten opnemen. "Ik hoop dat hij zijn hoogtepunt bereikt heeft. Ik hoop dat hij in 2025 niet nog verbetert. Hij heeft een van de meest indrukwekkende seizoenen in de wielergeschiedenis achter de rug en hij zal daar zeker blij mee zijn."

Pogacar ook sterk op kasseien

Zou Pogacar ooit ook in Parijs-Roubaix voor de prijzen kunnen strijden? "Ik twijfel er niet aan. In de etappe die we in de Tour de France met Roubaix-secties reden, liet hij zien dat hij supersterk is, ook op kasseien, dus ik denk het wel.