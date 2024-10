Drie vliegen in één klap: Lefevere maakt wielerbond, Sven Vanthourenhout én eigen achterban niet gelukkig

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France blijft het hoofddoel van Soudal-QuickStep. Patrick Lefevere blijft zijn ploeg gericht versterken voor Remco Evenepoel.

Het parcours van de Tour de France voor volgend jaar werd voorgesteld. Het is alvast eentje dat voor de nodige verwachtingen zorgt bij Patrick Lefevere en Remco Evenepoel.

De ‘godfather’ van de koers blijft zijn ploeg uitbouwen in functie van zijn grote poulain. Dat er telkens weer geruchten over een nakend vertrek van Evenepoel opduiken doen Lefevere niet veel meer.

“We hebben bepaalde beloftes gedaan om het team te versterken. Niet enkel wat renners betreft, maar ook in de entourage. Die beloftes willen we nakomen”, aldus Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

In die optiek werd ook Frederik Broché aangeworven. De technisch directeur van Belgian Cycling die Soudal-QuickStep versterkt was toch een onverwachte wending die ook bij de wielerbond hard aankwam.

“Ik schiet uitstekend op met (bondsvoorzitter, red.) Tom Van Damme. En ik snap dat dit voor hem een beetje een ‘shock’ is en dat hij ontgoocheld achterblijft. Maar voor ons was dit een bewuste keuze. En volgens mij een stap in de juiste richting.”

Broché zal binnen de performancecel samenwerken met Koen Pelgrim. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de nieuwe job van Sven Vanthourenhout.

“Ik heb Sven afgelopen week gebeld en gezegd dat we de functie die hij bij ons op het oog heeft, net iets boven de ploegleiders in een meer coördinerende rol, niet vacant hebben.”

Wegens budgettaire redenen, zo vertelt Lefevere nog, maar het kon niet anders. Met die beslissing heeft hij echter wel de ontgoocheling van heel wat mensen op de hals gehaald, zo klinkt het.