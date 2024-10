Michael Vanthourenhout al twee keer kampioen en krijgt uitstekend nieuws met het oog op een derde Europese titel

Binnenkort weten we wie de nieuwe Europese kampioen is. Michael Vanthourenhout heeft al enkele keren bewezen dat hij perfect weet hoe hij een EK veldrijden naar zijn hand moet zetten.

Vanthourenhout stond de voorbije vier edities telkens op het EK-podium en is de twee voorgaande jaren zelfs ongeslagen gebleven op het EK. Of het nu de strijd in Namen of die in Pontchâteau betrof: Vanthourenhout gaf de concurrentie telkens lik op stuk. Nu is het uitkijken naar de clash in het Spaanse Pontevedra, dat de crossers weldra verwelkomt.

Eddy Lissens, technisch afgevaardigde van de UEC, geeft bij Sporza meer informatie over het parcours dat de veldrijders in Spanje voor de wielen krijgen. "Het is een snel parcours. Het eerste gedeelte is vlak, op het einde doemen enkele heuveltjes op." Dat laatste gegeven zal welkom zijn voor de sterke mannen om het verschil te maken.

Hindernissen op EK in Pontevedra

"De ondergrond bestaat voornamelijk uit grind, afgewisseld met gras", geeft Lissens ook nog mee. Een veldritparcours zou uiteraard geen veldritparcours zijn zonder de nodige hindernissen. "Er is een grote zandbak van 50 meter, er zijn ook balken en 3 bruggen waarvan 1 met trappen. In de laatste 400 meter wacht er ook nog een schuine kant."

Er wordt hem ook gevraagd met welk parcours in België dit het meest te vergelijken is. "Sint-Niklaas", zegt Lissens meteen. "Daar is het ook vrij vlak met de nodige hindernissen." En wie won in februari nog in Sint-Niklaas? Jawel, Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt en Lars van der Haar werden toen respectievelijk tweede en derde.

Titelverdediger maakt weer kans

Zet de titelverdediger dus toch maar opnieuw bij de kanshebbers. Al zou drie jaar op rij aan het langste eind trekken wel héél straf zijn.