Herygers drukt andere crossers met uitspraak over Thibau Nys met neus op de feiten en geeft hen de harde realiteit

Paul Herygers heeft al een conclusie getrokken over Thibau Nys na zijn triomf op het EK. Eentje die voor sommige andere crossers een bittere pil is.

We zijn inmiddels begin november. Er is een volledige maand gecrost. Wie was nu de beste in die maand? WielerFlits legde de vraag voor aan Paul Herygers. "De titel van ‘man van de eerste crossmaand’ gaat uiteindelijk toch vaak naar de renner die een trui pakt. Dan kom je al snel bij Nys uit." Dat is eigenlijk heel straf, want Nys heeft nog maar twee keer podium gereden.

Wat moeten de andere crossers met een overwinning achter hun naam dan denken als ze dit horen? Wel, dat een Europese titel zwaar doorweegt. De twee podiumplaatsen van Nys waren bovendien meteen twee zeges. "Als hij het in Pontevedra niet had kunnen afronden, hadden we naar Van der Haar moeten kijken. Die rijdt misschien wel met de meeste constante rond van iedereen. Maar een trui gaat boven alles."

Perfecte EK-cross van Thibau Nys

"Intussen is deze Europese titel door de jaren heen ook harder beginnen leven", merkt Herygers. "Ik schat die voor een Belg even hoog als een nationale trui." De tv-cocommentator vindt dat Nys in Pontevedra de perfecte snelle cross gereden heeft. Hij is gegroeid in de wedstrijd en kwam met een verschroeiende demarrage als het kon.

'"Ik hoorde van enkele mensen in de materiaalpost dat ze nooit iemand zo snel hadden zien demarreren. Op de weg kan hij dubbel zo straf worden. Ik reken hem daarin nu al bij de tien strafste kerels die bergop kunnen aankomen. Dat is een klein peloton renners dat zo kan uitpakken, genre Gilbert en Valverde. Geef ze een heuveltje en je weet dat het prijs is."

Thibau Nys wil vader Sven benaderen

Ook Nys kan met zo'n eindschot uitpakken. "Hij doet dat op zo’n jonge leeftijd al, maar hij crost ook graag. Daarin zou hij heel zo graag in de buurt van zijn vader komen. Op een bepaald moment gaat hij op gebied van truien een kans maken. Die richting zal het uitgaan."