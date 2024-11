Vermeld als één van de weinigen: heldere evaluatie levert een prachtig compliment op voor Mathieu van der Poel

Bij een evaluatie van het wielerseizoen kan je er niet omheen: Mathieu van der Poel heeft in het voorjaar een schitterende dubbel gerealiseerd. Met zowat al het andere ging Tadej Pogacar aan de haal.

Cyclism'Actu vroeg Cyrille Guimard naar wat hij vooral zal onthouden van het wegseizoen 2024. "Welnu, het eerste is dat Tadej Pogacar het van begin tot eind domineerde, met een buitengewone heerschappij." Pogacar was zo oppermachtig dat er voor het overige amper nog een renner bij naam genoemd werd. Met één uitzondering.

"We hadden ook een figuur dat het seizoensbegin uitstekend onder de knie had: Mathieu van der Poel." Guimard doelt dan op de overwinningen van Van der Poel tijdens het voorjaar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van der Poel is de enige buitenlandse renner die Guimard noemt in dezelfde adem met Tadej Pogacar, die zo domineerde dat hij amper iets over liet.

Chauvinistische Fransman

Uiteraard kwam als Fransman de chauvinistische kant van Guimard, een ex-profrenner en ex-ploegleider, naar boven. "Het Franse ontwaken aan het begin van het jaar, met een aantal verfrissende overwinningen, blijft mij bij. Ook al werden de meeste van die zeges niet geboekt in de grote Worldtour-evenementen. Het is altijd goed om te winnen."

Guimard zag de zegehonger oplaaien. "Het zorgt ervoor dat je het nog een keer wilt doen, het geeft vertrouwen op persoonlijk vlak, maar ook op collectief niveau. Ik wil ook de profploegen bedanken voor het feit dat ze hebben gedaan wat nodig was om ervoor te zorgen dat de Fransen klaar waren voor de Olympische Spelen, met een vrij buitengewone tweede en derde plaats."

Madouas en Laporte op podium bij kampioen Evenepoel

Valentin Madouas en Christophe Laporte werden inderdaad tweede en derde, weliswaar achter een oppermachtige Remco Evenepoel.