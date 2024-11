Bijna nooit aanwezig op wedstrijd van zoon Thibau Nys: mama Isabelle Nijs heeft daar goede reden voor

Thibau Nys veroverde afgelopen zondag de Europese titel veldrijden in het Spaanse Pontevedra. Vader Sven Nys was uiteraard aanwezig, maar zijn moeder Isabelle Nijs komt amper naar de cross.

Zondag in de X2O Trofee in Lokeren staat Thibau Nys in Lokeren voor het eerst aan de start in zijn gloednieuwe Europese trui die hij nu bijna een week geleden veroverde. De kans dat zijn mama Isabelle Nys aanwezig zal zijn, is klein.

Op wedstrijden zelf komt ze nog amper en daar heeft Nijs ook een goede reden voor. "Omdat het voor Thibau niet uitmaakt of ik er ben of niet", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Moest haar zoon dat wel belangrijk vinden, zou ze wel aanwezig zijn.

Isabelle Nijs over band met haar zoon Thibau Nys

Maar aanwezig zijn op een cross is geen quality time met haar zoon voor Isabelle Nys. De kans bestaat zelfs dat ze de mogelijkheid niet krijgt om met Thibau te spreken. Hun relatie staat dan ook los van de koers.

"Quality time, dat is hier thuis aan tafel. Dan kook ik lekker vers eten voor hem, iets waar hij enorm van kan genieten. Of dan ga ik mee naar Spanje, zoals de week voor Overijse. Dat zijn voor mij de schoonste momenten samen met mijn zoon."

Praten over het leven of over haar business, dat doet Nijs wel met haar zoon. Ze heeft dan ook het gevoel dat ze met een gelijkgestemde ziel praat en niet met haar kind. Maar over de cross wordt er amper gepraat.