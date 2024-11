Jasper Philipsen wil Mathieu van der Poel niet schofferen: "Doe ik nooit. Dat is oneerbiedig"

Jasper Philipsen kon de voorbije twee jaar rekenen op Mathieu van der Poel in de Tour de France. Toch wil Philipsen Van der Poel niet zijn lead-out noemen.

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel groeiden de voorbije jaren uit tot een koningskoppel bij Alpecin-Deceuninck. De broers Roodhooft slaagden er ook in om de twee vier jaar langer vast te leggen, tot eind 2028.

Intussen rijdt Philipsen ook al vier jaar bij Alpecin-Deceuninck en hij kon het ook snel vinden met Van der Poel. "Op persoonlijk vlak konden we het meteen goed vinden en in de koers merkten we eveneens dat we elkaar vrij snel aanvoelden", zegt hij bij De Telegraaf.

Dat aanvoelen kwam de voorbije twee jaar vooral in de Tour de France tot uiting. Van der Poel wierp zich op als lead-out voor Philipsen. "Ik noem Mathieu nooit lead-out, dat vind ik in zijn geval oneerbiedig."

Philipsen over altruistische Van der Poel

Van der Poel is volgens Philipsen wel graag lead-out en is wellicht ook de beste in het peloton. Maar Van der Poel is natuurlijk veel meer dan een lead-out. Van der Poel wint in het voorjaar bijna ieder jaar een topkoers.

"Het mooie aan hem is dat wanneer hij geen of weinig kans ziet om te winnen, hij graag iets voor de ploeg wil betekenen." Dat was ook zo in Milaan-Sanremo, waar Philipsen het afmaakte in de sprint tegen Matthews en Pogacar.