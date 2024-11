🎥 Laurens Sweeck na de overwinning in Jaarmarktcross in Niel: "Of we een goede match zijn?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laurens Sweeck heeft de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. Hij eindigde de koers in de Superprestige met een knappe solo.

Winnaar Laurens Sweeck liet in het flashinterview horen dat hij in het begin van de cross niet echt druk zette. Toch kwam hij uiteindelijk alleen aan na een lange solo.

“Ik probeerde gewoon een goed ritme te vinden, de hindernissen goed te pakken en in een flow te komen. Dat lukte eigenlijk al vrij snel”, klinkt het.

Toen het begon te regenen kwam er geen twijfel bij Sweeck. “Maar je begint wel moe te worden en dan wordt het ook verraderlijk. De foutjes slopen er wel in. Het was goed dat het alleen in de laatste ronde was.”

Hij maakte vooral gebruik van de zandbak om ronde na ronde verder uit te lopen op zijn tegenstanders. “Ik maakte denk ik redelijk goede beurten in de zandbak. Het mag ook wel eens goed vallen voor mij.”

Vier jaar geleden won Sweeck ook al de Jaarmarktcross, maar of dat van hen twee een ideale combinatie maakt, wil hij niet gezegd hebben. “Dat weet ik eigenlijk niet. Het is meestal een goede periode in het seizoen voor mij.”