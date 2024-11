Mathieu van der Poel vaak voorgekomen in zijn gedachten: Nederlanse topper heeft iemand heel erg blij gemaakt

Mathieu van der Poel zal er zelf blij van geworden zijn en heeft ook anderen blij gemaakt. Het deelnemen van Van der Poel aan het WK gravel kan die discipline misschien een extra boost geven.

Mathieu van der Poel loste ook de verwachtingen in en maakte zijn favorietenrol waar op het WK gravel. Het gravelbiken zit in de lift, maar er is ook een heuse discussie aan de gang over de rol van de discipline in de brede waaier aan wieleractiviteiten. Moet het iets voor de liefhebbers blijven of moet het evolueren naar een sport met meer competiviteit?

"Voor mij zit het zo: hoe meer competiviteit, hoe beter", maakt Amerikaans kampioen Brennan Wertz zijn standpunt glashelder in de podcast The Odd Tandem. Hij heeft er dus helemaal geen probleem mee als er ineens grote namen uit het wegwielrennen aan de start van gravelwedstrijden verschijnen. "Ik vind het fantastisch!"

Vaak aan Van der Poel gedacht

Hij kon zijn plezier dus niet op toen Van der Poel aan de start stond op het WK gravel. "Van der Poel is een legende, net als Marianne Vos. Dat zijn twee absolute grootheden, niet alleen op de weg of in een specifieke discipline, maar in de hele wielersport. Ik dacht vaak aan Van der Poel tijdens verschillende wedstrijden en vroeg me steeds af: "Hoe zou het zijn als hij hier aan de start stond?""

Daar is Wertz op het WK gravel dus achter kunnen komen. Van der Poel liet de rest volslagen kansloos. "Hij heeft al laten zien dat hij ongelooflijk dominant is op een mountainbike, een crossfiets, een wegfiets. Zolang het op twee wielen te doen is, kan hij het. Als renners van dat kaliber aan gravelwedstrijden willen meedoen, tillen ze het niveau omhoog."

Van der Poel zorgt voor extra aandacht

Wertz ziet dus enkel pluspunten. "Het motiveert ons allemaal om beter te worden en zorgt voor extra media-aandacht en fans."