📷 Mathieu van der Poel doet opnieuw monden openvallen: "Ga er waarschijnlijk spijt van hebben"

Mathieu van der Poel laat af en toe van zich spreken in Spanje. Met zijn nieuwe look, tijdens het golfen of met lopen. Dat laatste deed Van der Poel dinsdag in Spanje.

Van de wereldkampioen is voorlopig geen spoor in het veldrijden, Mathieu van der Poel verblijft sinds een aantal weken weer in Spanje. De Nederlander traint wel opnieuw, maar spendeert ook tijd op de golfbaan. Dinsdagochtend trok Van der Poel zijn loopschoenen aan om met zijn trainingspartner Freddy Ovett een halve marathon te lopen. Van der Poel en Ovett deden er amper 1u22 over, een gemiddelde van 3 minuten 52 seconden per kilometer dus. Van der Poel zette de halve marathon niet zelf op zijn Strava, maar reageerde op de activiteit van Ovett. "Morgen ga ik er waarschijnlijk spijt van hebben." Ovett reageerde met een knipoog. "Van alle goede dingen in het leven heb je 's ochtends spijt." Van Avermaet onder de indruk van Van der Poel Ook Greg Van Avermaet was stevig onder de indruk van de prestaties van Van der Poel en Ovett op hun halve marathon. "Praten jullie nog steeds tegen elkaar aan dat tempo of negeer je elkaar gewoon?" Ovett had opnieuw een gevat antwoord in huis op de vraag van Van Avermaet: "Ik heb een flat white gedronken en mijn levensverhaal verteld", stelde de Australiër.