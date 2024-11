Nieuwe ploeg van Demi Vollering komt met stevige steek richting Lotte Kopecky en co

Demi Vollering rijdt vanaf volgend jaar voor het Franse FDJ-SUEZ. Het team wil de strijd aangaan met SD Worx-Protime en deelt meteen een paar stevige steken uit.

Dat Demi Vollering vanaf 2025 bij FDJ-SUEZ zou rijden was al maanden een publiek geheim, maar het Franse team kondigde de transfer eind oktober dan toch eindelijk aan. Vollering maakt de overstap van SD Worx-Protime.

"Een jaar geleden kon ik het me niet voorstellen dat we Demi zouden hebben", zegt ploegmanager Stephen Delcourt bij Velo. "Maar we begonnen te praten in het voorjaar en een maand later was het al in kannen en kruiken."

FDJ-SUEZ over Demi Vollering

"We hebben een goed gesprek gevoerd over wat ze wilde en verwachtte, over haar dromen. En toen we onze waarden, ons verhaal en onze toekomstvisie deelden en vergeleken met die van haar, waren we heel gemotiveerd om haar vast te leggen."

"Demi heeft dezelfde waarden als wij: onze missie is om de volgende generatie te inspireren. En ze wilde een rustige plek, een plek waar ze regels, het contract en bovenal de rensters respecteren." Een steek naar haar ex-ploeg SD Worx-Protime.

Vollering verloor dit jaar de Tour met vier seconden van Niewiadoma. "Ze verloor de Tour dit jaar, maar we moeten de sfeer en de context niet vergeten. SD Worx wist dat ze niet ging blijven. Het was een moeilijk jaar voor haar en hoewel crashes deel uitmaken van het wielrennen, was zij voor mij de beste in de Tour."