Helemaal niet zijn weekend: Thibau Nys beleeft anticlimax in Hamme en grijpt naar zijn rechterknie na valpartij

Het heeft niet mogen zijn dit weekend voor Thibau Nys. In Hamme was het helemaal de anticlimax voor de Europese kampioen.

De voorbije weken stonden bol van de hoogtepunten voor Thibau Nys. Dit weekend is het even een heel ander verhaal. Dat begon zaterdag al, want Nys had het gevoel dat hij altijd in Merksplas moeten winnen en keek hiervoor in eigen boezem. "In Hamme de beuk erin", beloofde hij zaterdagavond. Hij heeft ook wel deels woord gehouden.

Tijdens de Flandriencross reed Nys voortdurend in de voorste gelederen en ging hij twee keer voluit bij het plaatsen van een demarrage. Het was niet voldoende om zijn belagers van zich af te schudden. Zo moest er in de slotfase nog gestreden worden voor alle plaatsjes voorin en dat draaide voor Thibau Nys helemaal verkeerd uit.

Nys komt ten val in slot van Flandriencross

Hij reed op een gegeven moment aan de linkerkant van de weg en verloor dan zijn evenwicht. De veldrijder van Baloise Trek Lions raakte zo het blauwe doek aan de zijkant en mogelijk ook een paaltje, alvorens tegen de grond te gaan. Meteen deed een teken om voldoende plaats te maken, zodat zeker niemand uit het publiek hem zou hinderen.

Nys krabbelde weer recht, met zijn shirt wel helemaal besmeurd aan zijn linkermouw en aan zijn rug. Nys trok zich opnieuw op gang, al ging dat wel heel erg moeizaam. Zijn klassement in de X2O Trofee mag hij nu wel vergeten, maar dat zal het minste zijn van zijn zorgen. Nys greep ook naar de rechterknie: het wordt zaak om de schade op te meten.

Thibau Nys kan wel nog uitrijden

Er zijn ook nog wel wat signalen die voor hoop zorgen: Nys kon weliswaar op traag tempo de cross uitrijden en kon zich ook nog eigenhandig ontdoen van bepaalde kledij.