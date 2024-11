Niets dan incidenten in dit tumultueuze seizoen: Iserbyt verbaast iedereen met verhaal over botsing met fotograaf

Het is veruit het meest tumultueuze seizoen uit de loopbaan van Eli Iserbyt. Niemand die het in de loop van de wedstrijd vermoedde, maar Iserbyt is tijdens de cross in Hamme in botsing gekomen met een fotograaf.

Het kwam wel in beeld dat Eli Iserbyt een schuiver had gemaakt, of dat hij toch iets dergelijks moest meegemaakt hebben. Wat juist aan de oorzaak lag, was voor de tv-kijker en de meevolgende pers niet helemaal duidelijk. Daarom was de verrassing groot toen Iserbyt na de Flandriencross uitpakte met het verhaal over een botsing met een fotograaf.

Dat is dus de reden waarom Iserbyt in één van de eerste ronden in Hamme onderuitging. "Ik denk dat ik een spaak tegen mijn vinger kreeg. Je zag het niet op tv, maar ik werd door een fotograaf vol meegepakt aan mijn schouder en daardoor schiet ik uit het spoor aan hoge snelheid. Zo val ik en rijdt iedereen op mij", verklaart Iserbyt voor de X2O-microfoon.

Jammere zaak voor Eli Iserbyt

Dat moet voor de Belgische kampioen veldrijden ook schrikken geweest zijn. Het is immers niet bepaald een scenario waar je überhaupt rekening mee houdt bij de start van een veldrit. "Je verwacht niet dat iemand zo ver over de draad hangt, zeker niet met een fototoestel dat een halve meter lang is. Dat was echt super jammer", concludeert Iserbyt.

Een geluk bij een ongeluk is dat Iserbyt daarna nog wel mee kon blijven strijden voor de prijzen. Dat deed Iserbyt zelfs tot aan de meet. Hij moest genoegen nemen met een tweede plaats, maar nadert ook wel tot op twee seconden van de leidersplaats in de X2O Trofee. Dat is in het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal de opsteker van de dag.

X2O-klassement opsteker voor Iserbyt

"Dat is wel goed. En dat had ik zeker niet verwacht halfweg cross", besluit Iserbyt, die de focus nu verlegt naar de eerste Wereldbekermanche.